Archivo - La Guardia Civil frustra la entrada en Logroño de más de 22.000 dosis de metanfetamina desde Ciudad de México y EEUU - GUARDIA CIVIL LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Vindemia", ha asestado un nuevo golpe al tráfico de drogas, que se ha saldado con la desarticulación de una ruta de envío de estupefacientes desde Ciudad de México (México) y Estados Unidos hasta Logroño (La Rioja, España).

Esta actuación, fruto de la estrecha y habitual colaboración entre la Guardia Civil y la agencia estadounidense "Homeland Security Investigations" (HSI), ha permitido la detención de un varón de 43 años, natural de Colombia y en situación irregular en España.

El detenido presuntamente colaboraba con una red internacional dedicada al tráfico de drogas y había establecido en Logroño una base de operaciones desde la que recibía, procedentes de Norteamérica, paquetes postales que contenían metanfetamina (crystal meth) de alta pureza oculta en su interior, una sustancia altamente adictiva que puede causar psicosis, daño cerebral y deterioro cognitivo, entre otros efectos secundarios.

La operación se ha saldado con la aprehensión de 5,590 kg de esta sustancia estupefaciente, una de las mayores incautaciones de metanfetamina en la capital riojana.

Una vez adulterada, dicha cantidad habría permitido obtener 22.360 dosis, valoradas en 258.258 euros. La mayoría de estas dosis estaban destinadas a su distribución y venta a pequeños traficantes y consumidores de La Rioja, principalmente en la ciudad de Logroño.

Una alerta desde Estados Unidos La investigación se inició a finales de octubre, cuando la Oficina de Enlace de la Guardia Civil en el NTC recibió la alerta de la agencia estadounidense "Customs and Border Protection" (CBP), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según la información recibida, se había detectado un envío sospechoso procedente de Ciudad de México (México) cuyo destino final era Logroño (España). Los análisis realizados por EE.UU. confirmaron que el paquete contenía metanfetamina. Por ello, el Juzgado de Instrucción de Madrid libró un auto judicial que autorizó la circulación y entrega vigilada del paquete.

De esta actuación se hizo cargo el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil en La Rioja que, antes de la llegada del envío a España, inició diversas actuaciones para garantizar su custodia, circulación y entrega en territorio español.

Una vez recepcionado el paquete por la empresa encargada de su reparto, los agentes procedieron al despliegue de diversos dispositivos en la ciudad de Logroño para su control, hasta que, finalmente, y tras más de 72 horas, la persona que firmó la entrega y se hizo cargo del paquete fue detenida.

Tras ello, el implicado fue trasladado a los Juzgados de Logroño para la apertura del envío postal en presencia de la autoridad judicial, verificándose que el paquete contenía en su interior seis bloques de metanfetamina con un total de 5,590 kilogramos.

Finalizadas las diligencias, estas, junto con el detenido, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.

PRESIÓN CONSTANTE SOBRE LAS REDES INTERNACIONALES

Con esta operación, la Guardia Civil ha vuelto a frustrar un nuevo intento por parte de redes internacionales de establecer una base de operaciones en Logroño para la introducción de sustancias estupefacientes en territorio nacional.

No es la primera vez que la ciudad se convierte en objetivo estratégico para organizaciones criminales.

Ya en 2022, durante la denominada Operación "Kanalización", se logró una de las mayores aprehensiones de cocaína registradas en Logroño, tras neutralizarse un envío postal con un total de 1.548 kilogramos ocultos en filtros de aire para vehículos.

Esta cantidad, una vez adulterada, habría dado lugar a 16.800 dosis, valoradas en 361.580 euros.