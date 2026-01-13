Archivo - La Guardia Civil intercepta un paquete postal con 515 gramos de hachís y detiene a su destinatario en Logroño - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han interceptado un paquete postal que contenía 515 gramos de hachís, procediendo a la detención de su destinatario, un joven de 29 años, de nacionalidad española y con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Esta actuación se enmarca en las labores de vigilancia y control que desarrolla el Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil en La Rioja, orientadas a detectar redes criminales y pequeños traficantes que utilizan los envíos postales para introducir estupefacientes en la provincia, ocultándolos entre paquetes de ropa, calzado, alimentos u otros objetos.

Durante una de estas actuaciones, los agentes detectaron un envío postal con destino a Logroño que podría contener sustancias estupefacientes. Por este motivo, procedieron a la apertura del paquete, conforme a lo establecido en la Ley de Represión del Contrabando, encontrando en su interior 515 gramos de hachís de distintas variedades -Lemon Sorbet, Grapefruit y Blue Gelato 41-, envasados al vacío para evitar la emanación de olores.

Tras el hallazgo, la Unidad Fiscal remitió las diligencias al Grupo de Investigación de la Guardia Civil de Logroño, cuyos agentes confirmaron la identidad del destinatario y el lugar previsto para la recepción del paquete, un establecimiento comercial ubicado en la capital riojana.

El implicado empleaba un modus operandi habitual en este tipo de delitos, utilizando identidades y datos de contacto falsos con el fin de evitar su detección y ocultar su verdadera identidad. Con esta información, se solicitó a la autoridad judicial la correspondiente autorización para llevar a cabo una entrega controlada y vigilada del envío.

Una vez obtenida la autorización judicial, se estableció un discreto dispositivo policial en torno al establecimiento, que permitió la detención del sospechoso en el momento en que recepcionaba el paquete. Posteriormente, los agentes se desplazaron hasta Sojuela, lugar de residencia del detenido, donde se realizó la entrada y registro voluntario de su domicilio.

En el interior se intervinieron 3.720 euros en billetes de diverso valor, así como material destinado a la distribución del hachís, entre ellos herramientas de corte y básculas de precisión. El valor total de la sustancia estupefaciente incautada y retirada del mercado asciende a 3.450 euros. Las diligencias instruidas, junto con el detenido y los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.