La Guardia Civil interviene en un incendio declarado en un patio de una vivienda de Villamediana de Iregua - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil intervino en la tarde de hoy en un incendio declarado en un patio de una vivienda situada en la calle Rafael Azcona, en Villamediana de Iregua.

El aviso fue recibido en torno a las 16,10 horas. Una patrulla se desplazó hasta el lugar, donde observó una gran columna de fuego y humo procedente de un patio anexo a una vivienda.

Ante el riesgo de propagación del incendio y la posible explosión de materiales almacenados en la zona afectada, los agentes procedieron al desalojo preventivo de los moradores de las viviendas próximas y a la retirada de los vehículos estacionados en las inmediaciones.

Gracias a esta actuación, se logró evacuar a todos los residentes y rescatar a algunas de sus mascotas.

Además de la Guardia Civil se incorporaron a la emergencia efectivos de Bomberos, Policía Local y una UVI móvil, que iniciaron las labores de extinción. La intervención se vio dificultada por la presencia en el patio de un almacén de madera con productos inflamables, entre ellos varias latas de barniz y dos bombonas de butano, una de las ellas llegó a explosionar durante el incendio.

Los trabajos de extinción permitieron controlar finalmente el fuego, que afectó al patio donde se originó, a una vivienda anexa con patio y a otra vivienda colindante sin patio.

Durante la inspección de la zona afectada se localizó un perro fallecido donde se inició el incendio.

En el operativo participaron dos autobombas, un vehículo ligero, una escala y siete efectivos del cuerpo de Bomberos.