La Guardia Civil interviene ocho armas blancas y droga a dos personas en Alberite

LOGROÑO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja, pertenecientes al Puesto de Nalda, han tramitado diversas infracciones administrativas contra un hombre y una mujer, de 24 y 36 años respectivamente, por la tenencia y porte en la vía pública de armas blancas prohibidas, así como por la posesión de sustancias estupefacientes.

La actuación se enmarca en los dispositivos preventivos que la Guardia Civil mantiene activos para la prevención de la delincuencia y el control de la tenencia o porte de armas prohibidas y drogas en la vía pública.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 03,45 horas del pasado día 8, cuando patrullas de Seguridad Ciudadana detectaron a un varón y una mujer que transitaban por la calle Pintor Moreda, en la localidad de Alberite. Ambos, al percatarse de la presencia de los agentes, mostraron una actitud sospechosa y arrojaron rápidamente varios objetos debajo de un vehículo estacionado en la vía.

Tras ser interceptados e identificados, los agentes comprobaron su historial en materia penal y administrativa. Durante la actuación localizaron entre las pertenencias de uno de ellos diversas sustancias estupefacientes y, tras una inspección en la zona, recuperaron debajo del vehículo las armas blancas de las que se habían deshecho.

En total fueron intervenidas ocho armas blancas, entre ellas dos machetes, una navaja mariposa, otra tipo karambit y cuatro navajas de diferentes tamaños.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la incautación de las armas y de la droga, así como a la tramitación de las correspondientes infracciones administrativas conforme a la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que han sido remitidas a la Delegación del Gobierno en La Rioja, organismo competente para la resolución de los correspondientes expedientes sancionadores.