La Guardia Civil interviene un puño americano con sistema taser a un vecino de Navarrete de 43 años - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han propuesto para sanción a un hombre de 43 años, vecino de la localidad de Navarrete y con un extenso historial delictivo, tanto en el ámbito penal como en el administrativo, por portar sustancias estupefacientes y un arma prohibida que le fue intervenida.

Este individuo, conocido por los agentes debido a su actitud conflictiva y reincidente, acumula un total de 19 delitos y 22 infracciones en materia de seguridad ciudadana.

La actuación se llevó a cabo en el marco de un dispositivo de seguridad para la prevención del tráfico de drogas y el porte de armas prohibidas en el casco urbano de Navarrete, donde los agentes procedieron a interceptar a un varón que levantó sus sospechas cuando transitaba por la calle Ollerías.

Durante su identificación, fue preguntado en reiteradas ocasiones si portaba algún objeto o sustancia prohibida, respondiendo de manera dubitativa, por lo que, debido a su historial, se procedió al registro de sus pertenencias, siéndole incautado un puño americano con sistema taser y cuatro gramos de speed.

INFRACCIÓN GRAVE

El artículo 36.10 de la Ley de Seguridad Ciudadana considera una infracción grave, sancionada con multas que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros, el "portar, exhibir o utilizar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de manera negligente, temeraria o intimidatoria, o fuera de los lugares habilitados para su uso, incluso si se posee una licencia, siempre que dichas conductas no constituyan una infracción penal".

En este caso, el puño americano incautado, equipado con un dispositivo taser, es un arma prohibida que permite inmovilizar a una persona mediante una descarga eléctrica que se activa al pulsar un botón. Este tipo de arma puede provocar el desfallecimiento inmediato de la víctima e incluso causar lesiones graves.