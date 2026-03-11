La Guardia Civil investiga a un conductor que puso en grave riesgo la vida de siete ciclistas - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja, a través del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), ha instruido diligencias penales contra un varón de 21 años, residente en esta comunidad autónoma, como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa o, subsidiariamente, de un delito de conducción temeraria, al generar un grave riesgo para la vida de un grupo de ciclistas.

La investigación se inició tras la comparecencia en dependencias del GIAT de siete personas, que relataron unos hechos ocurridos mientras circulaban en grupo en bicicleta por una vía de la provincia.

Según su testimonio, un turismo conducido por un varón joven realizó un adelantamiento al grupo a una velocidad muy elevada, haciendo sonar el claxon de forma reiterada y generando una situación de grave peligro, pese a que los ciclistas circulaban de manera reglamentaria.

Uno de los ciclistas recriminó la actitud del conductor levantando un brazo, a lo que este respondió frenando de forma brusca y gesticulando de manera ostensible. Minutos después, los ciclistas observaron cómo el vehículo giraba y se dirigía hacia ellos en sentido contrario, ocupando totalmente su carril y circulando a gran velocidad, lo que les impidió reaccionar a tiempo. Ante la inminente aproximación del turismo, optaron por abandonar la calzada y ponerse a salvo, avisando de inmediato a la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil.

Los datos aportados por el grupo de ciclistas, junto con los recabados a través de diferentes cámaras de seguridad, permitieron a los agentes del GIAT identificar al conductor del vehículo implicado, mientras que los informes técnicos elaborados - 'Diligencia de análisis y cálculo de velocidad' y 'Cálculo de distancia lateral'- determinaron que el turismo circulaba a una velocidad que duplicaba la establecida para la vía, que está limitada 60 kilómetros por hora, cuando su conductor, de forma intencionada, dirigió el vehículo en sentido contrario hacia el grupo de ciclistas, dejando una distancia mínima lateral inferior a la reglamentaria, establecida en 1,5 metros.

El conjunto de las acciones realizadas -adelantamiento inicial, discusión posterior, alejamiento momentáneo, retorno en sentido contrario y nueva aproximación- evidencia la existencia de dolo, al menos eventual, por parte del conductor, quien ejecutó maniobras deliberadas y no fruto de una simple imprudencia. Estos actos se llevaron a cabo contra un colectivo especialmente vulnerable, como es el de los ciclistas, utilizando un vehículo a motor como instrumento potencialmente mortal.

De las diligencias se desprenden indicios racionales de criminalidad, al considerar los investigadores que el conductor realizó actos objetivamente idóneos para causar la muerte de alguno de los ciclistas, aunque el resultado no llegara a consumarse.

Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.