La Guardia Civil investiga dos veces en una misma tarde en La Rioja a un conductor por delitos de alcoholemia

Archivo - La Guardia Civil investiga dos veces en una misma tarde en la N-232 a un conductor por delitos de alcoholemia - GUARDIA CIVIL LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado en dos ocasiones, durante la misma tarde, a un varón de 39 años, residente en Tarragona, como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Una tarea que han desarrollado agentes del Equipo de Instrucción de Siniestros Viales del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en La Rioja, con la colaboración de efectivos de los Destacamentos de Tráfico de Calahorra y Logroño.

La actuación se enmarca en los dispositivos permanentes de vigilancia y control que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil desarrolla en las carreteras riojanas para prevenir las conductas de mayor riesgo al volante.

La primera intervención tuvo lugar sobre las 15 horas en el punto kilométrico 370,500 de la carretera N-232, término municipal de El Villar de Arnedo.

Los agentes actuantes, tras establecer un control, sometieron al conductor a las pruebas de detección alcohólica, que arrojaron un resultado positivo de 0,79 y 0,71 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Al superar la tasa establecida penalmente, fue investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y el vehículo quedó inmovilizado en el lugar.

VOLVIÓ A PONERSE AL VOLANTE.

Pese a la medida adoptada, el investigado quebrantó la inmovilización y volvió a ponerse al volante del mismo vehículo. Alertadas las patrullas de servicio, una dotación lo localizó e interceptó cuando circulaba por la autopista AP-68 a su paso por Logroño.

Tras ello, fue sometido de nuevo a las pruebas de detección alcohólica, que arrojaron un resultado positivo de 0,73 y 0,77 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Ante la reiteración de la conducta en apenas unas horas y el quebrantamiento de la inmovilización, los agentes instruyeron las correspondientes diligencias, que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.

MÁS DE 0,60 MG/L CONSTITUYE DELITO.

El artículo 379.2 del Código Penal establece que será castigado quien conduzca un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y, en todo caso, quien lo haga con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro.

Este delito está castigado con penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y, en todo caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

ALCOHOL Y DROGAS: RIESGO AL VOLANTE.

El consumo de alcohol y drogas constituye uno de los principales factores de riesgo para la seguridad vial, al afectar a la capacidad de percepción, los reflejos, el tiempo de reacción y el control del vehículo.

La Guardia Civil recuerda que los dispositivos de vigilancia y control se desarrollan de forma permanente en las carreteras de La Rioja, con especial atención a los tramos y horarios en los que se concentra una mayor siniestralidad o se detectan conductas de riesgo.

El objetivo de estos controles es prevenir accidentes y proteger a todos los usuarios de las vías, evitando que conductores que no se encuentran en condiciones adecuadas se pongan al volante.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.

La única tasa segura al volante es 0,0. No conduzca después de haber consumido alcohol o sustancias que puedan afectar a sus capacidades. ? Si va a consumir alcohol, planifique previamente el regreso: utilice el transporte público, un taxi o designe a un conductor que no haya bebido.

Recuerde que el alcohol reduce los reflejos, altera la percepción y aumenta el tiempo de reacción, incrementando considerablemente el riesgo de sufrir un siniestro.

Respete siempre las medidas de seguridad adoptadas por los agentes. Una inmovilización se establece para evitar un riesgo concreto para la circulación y proteger tanto al conductor como al resto de usuarios de la víal.