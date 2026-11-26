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LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un varón de 53 años, vecino de Logroño, como presunto autor de un delito contra la fauna y acusado de instalar una jaula trampa para capturar gatos de una colonia en Matute.

Tal y como ha informado el Instituto Armado, la actuación se inició tras la denuncia presentada en el Puesto de Villamediana de Iregua por una protectora de animales, que alertó de la desaparición de varios felinos de una colonia situada en el término municipal de Matute.

Según la información facilitada, de los quince gatos que formaban inicialmente la colonia tan solo permanecían cuatro. Asimismo, se comunicó que durante la noche se habían escuchado disparos de carabina y que se había localizado un gato con perdigones en la cabeza y en distintas partes del cuerpo. La denunciante también informó de la existencia de una posible trampa para gatos en una finca privada.

Ante estos hechos, se dio traslado de la información al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y a agentes del Puesto de Baños de Río Tobía, que realizaron las comprobaciones oportunas.

Durante la inspección de la finca señalada, los agentes localizaron una jaula trampa equipada con un mecanismo de accionamiento y cierre. En su interior se encontraba un gato atrapado, que fue puesto en libertad al no presentar signos aparentes de maltrato, más allá de su captura.

Las gestiones posteriores permitieron identificar y localizar al presunto responsable de la instalación de la trampa. Éste manifestó a los agentes que su finalidad era capturar animales que, según afirmó, estaban causando la muerte de sus gallinas, y reconoció que no disponía de autorización para llevar a cabo este tipo de capturas.

Por estos hechos, la Guardia Civil procedió a investigar al varón como presunto autor de un delito contra la fauna. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

La Guardia Civil ha advertido de que la instalación de trampas para capturar animales no puede realizarse al margen de la normativa vigente y ha recordado que este tipo de actuaciones debe ajustarse a los requisitos legales y a las autorizaciones exigibles.

En caso de sufrir daños ocasionados por animales silvestres, recomienda contactar con los organismos competentes para adoptar medidas de control legales y seguras.