Guardia Civil y Policía Local de Calahorra intensifican la vigilancia en áreas de ocio y alta afluencia - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Local de Calahorra están llevando a cabo dispositivos preventivos conjuntos en zonas urbanas consideradas especialmente sensibles, así como en áreas de ocio y de mayor afluencia de personas.

Estos operativos tienen como objetivo principal prevenir y detectar actividades relacionadas con el tráfico minorista y el consumo de sustancias estupefacientes, la tenencia ilícita de armas prohibidas y otros delitos que generan inseguridad y alarma social.

Asimismo, estas actuaciones permiten intensificar la vigilancia policial, identificar conductas incívicas, reforzar la presencia de agentes en la vía pública y aumentar la sensación de seguridad entre vecinos y visitantes, especialmente durante los fines de semana y en horarios de mayor actividad nocturna.

INTERVENCIONES DESTACADAS

En la calle Mediavilla, los agentes procedieron a la interceptación de un vehículo marca Volkswagen Golf. Tras identificar al conductor y a su acompañante, se constató que ambos contaban con numerosos antecedentes policiales, principalmente por delitos contra el patrimonio (hurtos y robos con fuerza), así como por infracciones administrativas relacionadas con la tenencia y consumo de estupefacientes.

Durante el registro, los agentes hallaron ocultas en el pantalón de uno de los ocupantes un total de 21 dosis de cocaína, preparadas y dispuestas para su distribución directa.

Ante la evidencia de una clara finalidad de venta, se procedió a la detención del portador, un hombre de 47 años, de nacionalidad española y residente en Calahorra, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Por otro lado, durante el Festival Calagurrirock, agentes de la USECIC identificaron a un joven de 16 años que circulaba en patinete eléctrico sin luces, chaleco ni casco.

Tras registrar sus pertenencias, intervinieron una bolsa de plástico que contenía cocaína en roca (suficiente para elaborar 49 dosis) y heroína en roca (para 105 dosis), lo que motivó su inmediata detención.

En total, se han retirado del mercado ilícito 175 dosis de sustancias estupefacientes, destacando especialmente las 105 dosis de heroína, una droga de elevada peligrosidad y alto poder adictivo cuya presencia resulta poco habitual en este tipo de dispositivos.

INCAUTACIÓN DE ARMAS BLANCAS

Durante estos operativos también se han incautado diversas armas blancas. Sus portadores han sido sancionados conforme a la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que prohíbe el porte de este tipo de objetos peligrosos en espacios públicos. De esta manera, se refuerza el compromiso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con la prevención de incidentes violentos en la localidad.