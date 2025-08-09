La Guardia Civil propuso para sanción por diferentes delitos a 23 personas en las fiestas de Murillo - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil propuso para sanción por diferentes delitos a 23 personas en las fiestas de Murillo. Entre el 1 y el 4 de agosto, el Instituto Armado desplegó un macrooperativo para asegurar el orden público y el correcto desarrollo de las actividades festivas con motivo de las fiestas de 'San Esteban'.

Conciertos, verbenas, degustaciones y la tradicional suelta de reses fueron algunos de los actos que contaron con la presencia activa de los agentes. El operativo estuvo liderado por el Servicio de Seguridad Ciudadana, junto a Unidades de Investigación, que se posicionaron en las zonas de mayor concentración de personas.

El principal objetivo fue prevenir delitos comunes en eventos multitudinarios, como lesiones, hurtos, alteraciones del orden público, consumo de drogas en la vía pública y infracciones relacionadas con la seguridad vial, garantizando así la protección de turistas, vecinos y autoridades presentes.

Durante estos cuatro días, los agentes identificaron y controlaron a un total de 320 personas y realizaron inspecciones a 147 vehículos, acciones que contribuyeron a mantener un ambiente seguro y tranquilo en la localidad.

Como resultado de las labores preventivas, se tramitaron 38 denuncias administrativas, entre las que destacan 19 por tenencia y porte de sustancias estupefacientes (marihuana, hachís, speed y éxtasis) en la vía pública.

5 denuncias por negativa a identificarse ante requerimiento policial. 4 denuncias por portar armas prohibidas en zonas de ocio. 2 denuncias por faltas de respeto a agentes durante el ejercicio de sus funciones. ? 8 ciudadanos por diversas infracciones a la Ley de Seguridad Vial y al Reglamento General de Circulación.

Desde la Guardia Civil se informa que, con motivo de las fiestas patronales que se celebrarán en diversas localidades riojanas durante la presente época estival, el Instituto Armado desplegará dispositivos de seguridad con agentes uniformados y de paisano. Se recuerda a la ciudadanía que está prohibido portar cualquier tipo de armas o sustancias estupefacientes, cuya tenencia dará lugar a su incautación y a la tramitación de la correspondiente denuncia administrativa, con sanciones económicas de 601 a 30.000 euros. En función de la gravedad de los hechos, estas actuaciones podrán derivar igualmente en la detención del portador.