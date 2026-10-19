La Guardia Civil realiza cinco rescates esta semana en el Pirineo aragonés, entre el de un riojano

Uno de los rescates esta semana en el Pirineo aragonés. - GUARDIA CIVIL

HUESCA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha realizado cinco rescates esta semana, entre el 14 y el 17 de octubre, en distintas zonas del Pirineo aragonés, afectando uno de ellos a un riojano. Todos los avisos se han recibido a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón, en la Central 062 de la Benemérita.

El primer aviso se recibió a las 10.40 horas del miércoles, 14 de octubre, indicando que dos escaladores, dos hombres de 64 y 60 años, vecinos de Pamplona, realizaban una actividad en la vía Anaya de Pico Aspe, en Aísa, y uno de ellos había caído en una vertical y sufría contusiones al impactar sobre rocas, han informado desde el Instituo Armado.

Se activó GREIM de Jaca, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar a los escaladores, fueron evacuados y trasladados en la aeronave hasta la helisuperficie de Jaca, donde el herido fue transferido a una ambulancia para ser derivado al hospital de la localidad de Jaca.

A las 11.00 horas del 15 de octubre se alertó de que un senderista, un varón de 72 años, procedente de La Rioja, se había quedado enriscado en la zona del valle de Chorrota, también en Aísa, durante una actividad de senderismo. El GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 acudieron en su rescate y lo trasladaron en aeronave hasta la helisuperficie de Jaca.

Por otro lado, el 16 de octubre se rescató a un corredor de montaña de 25 años, vecino de la Comarca del Cinca Medio, que se fracturó el peroné tras caer por un tropiezo en el monte Oroel, en Jaca.

El GREIM de Jaca y médico del 061 se trasladaron hasta la zona indicada y procedieron a su evacuación y una ambulancia lo transfirió a un centro hospitalario de Jaca.

DOS ACTUACIONES EL SÁBADO

Durante la jornada del sábado, 17 de octubre, el primer aviso llegó a las 12.30 horas, comunicando que un senderista, un hombre de 48 años de Lérida, se había luxado la cadera mientras realizaba actividad en la zona de Viacamp y Litera, tras un resbalón. Se activaron la Unidad Aérea de Huesca y el médico 061 para evacuar al accidentado, que fue trasladado en ambulancia hasta el hospital de Lérida.

Por último, el GREIM de Benasque y la Unidad Aérea de Huesca se activaron para rescatar a dos hombres de 35 años, de la Comarca del Cinca Medio, con síntomas de agotamiento en la zona del Ibón de Coronas, en Benasque, mientras realizaban actividad de senderismo. Se les localizó y trasladó hasta su vvehículoparticular.