La Guardia Civil recupera en Briviesca (Burgos) productos sustraídos en un supermercado de La Rioja - GUARDIA CIVIL

Los artículos -electrodomésticos, prendas de vestir o alimentación- se hallaron en el maletero de un vehículo que huyó del lugar del robo

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recuperado en la localidad burgalesa de Briviesca numerosos productos -electrodomésticos, prendas de vestir, productos de alimentación y de higiene, entre ellos- que habían sido sustraídos en un supermercado de La Rioja.

Como ha informado este lunes el Instituto Armado, las actuaciones se iniciaron cuando la Central de Servicios COS alertó a las patrullas sobre un robo cometido en un supermercado riojano, facilitando a su vez la matrícula del vehículo en el que las presuntas autoras habían abandonado el lugar.

El turismo fue detectado e interceptado por agentes del Puesto de Seguridad Ciudadana de Briviesca, verificando que en su interior viajaban dos mujeres, que fueron identificadas.

En su presencia, se practicó un registro al interior del maletero, donde aparecieron varias bolsas repletas de productos de alimentación e higiene personal.

Entre ellas destacaba una bolsa de rafia con la serigrafía del supermercado donde se había comunicado el robo. Al inspeccionarla, se localizaron diversos artículos, entre ellos una freidora de aire, batidoras en su caja original, utensilios de cocina, un ventilador y varias camisetas aún en su embalaje, además de otros productos de consumo.

Los agentes contactaron de inmediato con el responsable del supermercado perjudicado, quien describió algunos de los objetos sustraídos, cuyas características coincidían con los allí presentes.

Al no poder demostrar su origen y lícita tenencia, los artículos fueron aprehendidos y trasladados a dependencias oficiales, hasta ser finalmente reconocidos por su titular en espera de presentar denuncia.

La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana y recuerda la importancia de denunciar; para ello pone a su disposición el número de teléfono 062 y también el servicio de alertas gratuito para móviles app Alertcops.

Cualquier información que desee facilitar o colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana, vial, del Patrimonio, medio ambiental o ciberdelincuencial es tratada de manera discreta y anónima.