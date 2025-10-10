La Guardia Civil recupera en Madrid un libro de cuentas del siglo XVIII fundamental para la memoria histórica de Nájera - GUARDIA CIVIL

La actuación se inició tras la alerta de un colaborador del Archivo Diocesano de La Rioja sobre la inminente subasta de la obra

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del Grupo de Investigación de Haro, ha recuperado en Madrid un valioso libro de cuentas, datado entre los años 1712 y 1728, perteneciente a la Real Parroquia y Capilla de la Santa Cruz de Nájera, tras más de un siglo de desaparición.

Según explican en una nota de prensa, la actuación se inició tras la alerta de un colaborador del Archivo Diocesano de La Rioja, quien advirtió de la inminente subasta de la obra a través de la página web de una reconocida casa de subastas con sede en Madrid.

Por sus características y contenido, el libro podía corresponder a los fondos documentales del archivo de Nájera.

De manera inmediata, los agentes contactaron con los responsables de la entidad, quienes prestaron su total colaboración retirando la pieza cuando apenas faltaban unas horas para su salida a subasta.

ORIGEN DE LA PIEZA

Los investigadores se pusieron en contacto con la persona que había puesto el libro a subasta, informándole de las razones que motivaron su retirada cautelar. La mujer, que mostró plena colaboración, explicó que la obra pertenecía a una colección de su difunto padre, gran aficionado a los libros antiguos y a otros objetos de valor, que solía adquirir en rastros y comercios de antigüedades.

Ha quedado acreditado que ni ella ni sus hermanos tenían conocimiento del origen de la pieza, ni sospechaban que se tratara de un bien de procedencia ilícita.

Tampoco se desprende ánimo de lucro indebido ni intención fraudulenta en la posesión ni en la tentativa de venta del manuscrito.

Los herederos expresaron su completa disposición a reintegrar el libro a la parroquia de la que procedía.

VALOR HISTÓRICO

El manuscrito recuperado constituye un testimonio fundamental sobre la administración y la vida cotidiana de la comunidad najerina en el siglo XVIII.

Documentos de esta naturaleza resultan esenciales para comprender la evolución social, económica y religiosa de la región. Su retorno supone revitalizar la comunidad parroquial najerina y preservar la memoria de las generaciones pasadas.

ACTO DE DEVOLUCIÓN

En la mañana de hoy se ha celebrado un acto institucional en la Real Parroquia y Capilla de la Santa Cruz de Nájera, con motivo de la entrega oficial de un libro considerado patrimonio documental. La devolución ha sido realizada por efectivos de la Guardia Civil de Haro al Delegado de Patrimonio de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Jesús Ignacio Merino, quien estuvo acompañado por el párroco de la citada parroquia, José Félix Saénz.

En representación de la Guardia Civil participaron el Capitán Jefe de la Compañía de Haro, José Miguel Tejedor, y el Cabo 1º Jefe del Grupo de Investigación y Apoyo de la misma compañía, Don César Rubio.