La Guardia Civil rescata a un corredor de montaña de 29 años durante la IV edición de la Arnedillo Trail

Rescate ciclista por la Guardia Civil en la Arnedillo Trail

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y del Servicio Aéreo de la Guardia Civil han realizado este sábado el rescate de un corredor de montaña que ha sufrido una caída en una zona de difícil acceso mientras participaba en la IV edición de la Arnedillo Trail.

El incidente se ha producido en torno a las 11,30 horas, cuando el deportista, un joven de 29 años, ha resultado lesionado en un tobillo a consecuencia del accidente. La compleja orografía del terreno y la imposibilidad de acceder por medios terrestres han obligado a activar de inmediato el protocolo de rescate aéreo.

Los equipos del Instituto Armado han prestado asistencia sanitaria inmediata in situ. Tras la inmovilización de la extremidad afectada, se ha procedido a su evacuación en condiciones de seguridad mediante el helicóptero del Servicio Aéreo.

El ciclista ha sido trasladado hasta la localidad de Arnedillo, donde ha recibido las primeras atenciones médicas. Posteriormente, un familiar se ha hecho cargo de su traslado hasta su lugar de residencia, en Tudela (Navarra), para continuar con la atención y el seguimiento de las lesiones.