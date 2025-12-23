Archivo - La Guardia Civil en La Rioja destruye una granada de mortero en Sierra Cebollera - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Desactivación de Artefactos Explosivos y de naturaleza NRBQ (Nuclear, Radiológica, Biológica y Química) de la Guardia Civil en La Rioja han procedido a la destrucción controlada de una granada de mortero de 81 mm ECIA, localizada en un paraje del Parque Natural Sierra Cebollera, del término municipal de Lumbreras.

La intervención se activó tras el aviso de un agente forestal, quien descubrió el artefacto mientras realizaba labores de vigilancia en la zona. Los especialistas se desplazaron inmediatamente al lugar y confirmaron que se trataba de una granada de mortero de 81 mm, enterrada y con su carga explosiva intacta.

Debido a su estado de conservación, el artefacto representaba un alto riesgo por su inestabilidad y peligrosidad. Por ello, y siguiendo estrictos protocolos de seguridad, fue destruido mediante una detonación controlada. Unidad E-NRBQ de la Guardia Civil La Guardia Civil en La Rioja cuenta con una unidad especializada en la desactivación de artefactos explosivos y amenazas de naturaleza NRBQ.

Los agentes de esta unidad están capacitados para detectar, neutralizar y desactivar riesgos explosivos, nucleares, radiológicos, biológicos y químicos, además de elaborar informes técnicos y realizar investigaciones en este ámbito.

ARTEFACTOS EXPLOSIVOS MÁS COMUNES EN LA REGIÓN

Entre los artefactos que pueden aparecer en zonas rurales o de montaña en La Rioja se encuentran:

Granada de mortero

Proyectiles de artillería (perforantes, antiaéreos, de metralla, etc.)

Granada de mano tipo piña

Granada de mano universal

RECOMENDACIONES ANTE EL HALLAZGO DE UN ARTEFACTO EXPLOSIVO

En caso de encontrar un objeto sospechoso que pueda tratarse de un artefacto explosivo, se recomienda:

No tocar, mover, manipular ni golpear el objeto

Dejarlo exactamente en el lugar y posición en que fue encontrado

Avisar de inmediato a la Guardia Civil llamando al teléfono de emergencias 062.

Estos objetos, aunque puedan parecer inofensivos, conservan intactas sus propiedades explosivas y representan una grave amenaza para la seguridad de las personas. Su manipulación indebida puede tener consecuencias fatales.