La Guardia Civil de La Rioja realizó en 2025 casi 86.000 servicios

Archivo - Imagen de archivo de la actuación por el crimen de Fuenmayor. - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de La Rioja realizó a lo largo del pasado año 2025 un total de 85.955 servicios, que supusieron un total de 644.662 horas de actividad y 2.926.329 kilómetros recorridos.

Así figura en el balance que el Instituto Armado ha realizado con motivo de la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar que, entre otras cuestiones, añade que la 10 Zona de la Guardia Civil está integrada por cerca de 900 efectivos, con tres sedes en Haro, Logroño y Calahorra, y con 26 puestos de seguridad ciudadana.

Del total de servicios realizados el años pasado, se destaca que, en el ámbito de la Seguridad Vial, las unidades de la especialidad de Tráfico ejecutaron 5.963 servicios, con 89.752 horas de trabajo y 1.255.436 kilómetros recorridos.

Durante este período, se practicaron 2.145 auxilios humanitarios y se instruyeron 321 diligencias judiciales relacionadas con actuaciones en materia de tráfico.

SERVICIOS DESTACADOS EN 2026.

En cuanto a la actividad que se lleva desarrollando ya a lo largo del presente ejercicio, se destaca el esclareciemiento, el día 2 de enero, del homicidio perpetrado en Fuenmayor por un joven de 19 a su padre, tras presenciar una nueva agresión de su padre hacia su madre, actuando para protegerla a ella y a sus hermanos menores; en febrero se destaca la investigación a doce personas por hacer de "mulas bancarias" de una organización criminal internacional, así como la detención de una mujer tras irrumpir con un cuchillo en una sucursal bancaria de Lardero.

En marzo, se apunta el esclarecimiento 44 robos en viviendas y trasteros de Haro y Gimileo, operación que se saldó con la detención de dos jóvenes de 20 y 22 años y la emisión de una orden de búsqueda, localización y detención para un tercero, de 19 años; la investigación a un conductor que puso en grave riesgo la vida de siete ciclistas; el desmantelamiento de una organización criminal dedicada a la explotación de trabajadores chinos; o la detención de un varón por violencia de género tras arrojarse su pareja por una ventana.

Abril destaca por la disolución de una concentración de vehículos que pretendían hacer carreras ilegales; el descubrimiento del fraude en exámenes de conducir con el uso de gafas inteligentes; la detención de un agresor sexual reclamado en Alemania; y el esclarecimiento de un asesinato ocurrido en la localidad de Tirgo.

La Guardia Civil señala también como operaciones destacadas, en el mes de mayo, la detención de una persona que atacaba por la espalda a mujeres de avanzada edad para sustraerles las joyas; o el esclarecimiento, junto a la Policía Local de Calahorra de la muerte de un galgo encerrado en un coche.

En junio, se concluye la investigación del homicidio ocurrido en Fuenmayor, situando el origen de los hechos en un conflicto personal derivado de una relación sentimental; se libera a ocho personas explotadas laboralmente por un grupo criminal de La Rioja, con cinco detenidos; la investigación a siete personas por estafar más de 240.000 euros mediante el método "Business Email Compromise"; o la detención en Logroño de dos integrantes de un clan familiar dedicado al hurto de cobre.

Ya en julio, la Guardia Civil detiene al presunto autor de la agresión a una trabajadora del servicio de limpieza en Calahorra (La Rioja); se investiga a un menor por crear y difundir "deepfakes" pornográficos de nueve compañeras de instituto; se salva la vida a un motorista al aplicarle un torniquete tras un grave accidente de tráfico; la intervención de más de 700 prendas falsificadas en el mercadillo de Albelda; o la investigación a un conductor de 87 años por circular en sentido contratio en la LO-20.

En agosto, se detiene a un varón por amenazas con arma blanca en las fiestas de Ábalos y también a una mujer sobre la que pesaba una prohibición de entrada en el espacio Schengen; además, se desmanteló una red criminal especializada en estafas empresariales y blanqueo de capitales y se esclareció una estafa del "familiar en apuros".

Por último, en es pasado mes de septiembre se destaca la intervención de 7.630 prendas falsificadas en Santo Domingo de la Calzada y Ezcaray; se detiene a un logroñés por transportar una pistola y un revólver accionados con cápsulas de CO2; se esclarece la violenta agresión ocurrida en las fiestas patronales de El Rasillo de Cameros, con un detenido y dos investigados como presuntos autores de un delito de lesiones graves; se investiga a un varón por el abandono de un caballo en estado de extrema desnutrición; y se detiene a cuatro personas por el hurto de 14 teléfonos móviles durante las fiestas de San Mateo en Logroño.