Una guía conectará a empresas con la comunidad LGTBIQ+ para ofrecer un turismo "más inclusivo, seguro y respetuoso" - EUROPA PRESS

Todos los destinos recomendados en la web contarán con el certificado 'Queer Destinations Committed', tras un curso de formación previa

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo mes de octubre estará operativa la 'Guía de Experiencias LGTBI Turismo España', una herramienta online para favorecer un modelo turístico mas humano, hospitalario, sostenible y respetuoso con todas las identidades sexuales. Una web 'App' que englobará a empresas de distintas categorías (alojamiento, gastronomía, festivales, museos, ocio nocturno, cultura...) que, tras un curso de formación previo, garantiza el distintivo 'Queer Destinations Committed' que ofrece un turismo inclusivo para todos.

Se estrenará así un nuevo dispositivo que conecta destinos, espacios y experiencias comprometidos con la diversidad de todos los usuarios de la comunidad y que también permitirá identificar alojamientos, restaurantes y eventos con certificación inclusiva. Conectar con profesionales formados en atención respetuosa y diversa y mejorar la experiencia de viaje para el colectivo también son otros de sus objetivos. Todo para fomentar un turismo "auténtico, seguro e inclusivo".

El proyecto está coordinado por Queer Destinations, organización internacional especializada en turismo inclusivo, y cuenta con la colaboración de ACOGAT, Axel Hotels, Respira Comunicación, Shangay y Meliá, entre otros socios.

SENSIBILIZACIÓN

El project manager de Queer Destinations, Alejandro Villalobos, ha presentado este martes en Logroño dicho proyecto que estará disponible en dispositivos móviles y en otros formatos. "La idea es que todas las empresas que quieran formar parte dentro del territorio de España puedan hacerlo a través de esta formación que se preparará y se sensibilizará a sus equipos y, una vez que tengan esta formación, realizada, aparecerán en esta guía".

A través de una plataforma de formación, que cuenta con el programa educacional de Queer Destinations 'Hospitality Miss Diversity', las empresas y sus empleados realizarán esta formación que cuenta con seis módulos y cincuenta lecciones para ofrecer la mejor experiencia posible al viajero LGBTQ+.

Está traducida a 8 idiomas y ya se han formado a 200.000 empleados en todo el mundo. Una formación "para transformar con datos actuales, testimonios y casos reales" que ayuda a saber qué hacer en ciertos tipos de situaciones.

"Por ejemplo, qué ocurre si vas con tu pareja a un hotel y te ofrecen dos camas individuales o si en un restaurante hay alguna queja porque una pareja muestra un gesto de afecto. Son casos importantes que suceden y tenemos que exponer con las empresas para que tengan las herramientas reales que ayuden a afrontar estas situaciones", ha explicado.

"VIAJAR SEGURO, VISIBLE Y CON RESPETO"

Situaciones que siguen ocurriendo y que se deben atajar, por eso, esta guía ofrece esa seguridad para el viajero. "La guía de experiencias surge de una necesidad social para que todas las personas de la comunidad puedan viajar seguras, visibles y con respeto".

Garantiza que la experiencia turística esté libre de discriminación y ofrecer espacios de confianza ya que estas empresas "cuentan con herramientas para demostrar su compromiso con ello".

Como ha destacado, el 87 por ciento de los viajeros de la comunidad "consideran que la seguridad es un factor importante a la hora de elegir destino" o que "los entornos inclusivos mejoran la experiencia turística del cliente en un 39 por ciento".

"Existe esta necesidad de formación porque el 40 por ciento del colectivo ha sufrido algún acto de odio en los últimos 5 años en España y, como dato concreto, en Cataluña hubo un incremento del 17 por ciento en el año 2023 de actos de violencia y discriminación".

Con ello, una vez que la empresa tiene la formación ya será visible en esta Guía que está en la primera fase y cuenta con la subvención de los fondos Next Generation de Europa, del Gobierno de España y el Ministerio de Turismo e Industria.

"Habrá una sección de alojamientos, una sección de gastronomía, otra sección de turismo y aventura.... al final es categorizar distintos tipos de experiencias turísticas para que el usuario pueda elegir en qué tipo de experiencia quiere ir y también estaría dividida en destinos y ciudades, todas dentro de España, para que pueda navegar y organizar su viaje según sus necesidades".

Como ha reflexionado Villalobos "realmente sabemos que hay delitos de discriminación, delitos de odio en todo tipo de empresas. Parece también que, como que vivimos en España y que es un país muy avanzado en muchos aspectos no se necesita, pero todavía necesitamos seguir trabajando en esta sensibilización, porque siempre nosotros desde Queer Destinations decimos que realmente hay una falta de información, una falta de conocimiento".

"Muchas veces no se trata de que una persona va a discriminar por mala intención, sino porque hay una falta de conocimiento", ha destacado.

"HOSPITALIDAD DE LOS RIOJANOS"

En el acto de presentación también ha participado la directora general de Turismo y Promoción Territorial de La Rioja, Virginia Borges, quien ha puesto en valor "la hospitalidad de los riojanos" pero con la intención de seguir trabajando para "seguir siendo referentes". Por ello, Guías como la presentada hoy "ayudará a que aprendamos y a que todo el que venga aquí se sienta a gusto, disfrute del territorio y lo siga promocionando".

"La Rioja es un destino ambicioso, seguimos aprendiendo para ser mejores pero no queremos crecer a lo loco sino hacerlo de forma favorable tanto para los que viven aquí como para los que nos visitan", ha finalizado.