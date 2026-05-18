El guion vuelve a casa en el Año Azcona y reúne en Logroño algunas de las voces más relevantes del sector - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Logroño acogerá del 28 al 30 de mayo de 2026 una nueva edición del Encuentro de Guionistas, una cita ya consolidada como uno de los espacios de reflexión, debate y networking más importantes del audiovisual español.

El Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Logroño será el escenario principal de un programa que reunirá durante tres jornadas a guionistas, creadoras, productores, representantes institucionales y profesionales del sector audiovisual de todo el país.

La novena edición del encuentro estará especialmente vinculada a la figura de Rafael Azcona en el marco del Año Azcona 2026, impulsado por el Ayuntamiento de Logroño, y lo hará bajo un lema cargado de significado: "El guion vuelve a casa".

Porque si existe un lugar simbólico al que el guion cinematográfico español puede volver para mirar su origen, ese lugar es Logroño.

La ciudad que vio nacer a Rafael Azcona será durante tres días el punto de encuentro de quienes siguen imaginando, escribiendo y construyendo historias para la pantalla.

UN HOMENAJE A RAFAEL AZCONA EN LA CIUDAD DONDE EMPEZÓ TODO.

La sesión inaugural arrancará precisamente con una mesa redonda homenaje al autor riojano bajo ese mismo título, "El guion vuelve a casa", en la que participarán Elvira Lindo, Marta González de Vega, Víctor García León y Santiago Tabernero, moderados por Bernardo Sánchez.

A lo largo de tres jornadas, el programa abordará algunos de los grandes debates y transformaciones que atraviesan actualmente el oficio.

Así, se analizará desde la adaptación literaria, el documental o la animación, hasta la irrupción de la inteligencia artificial, los contenidos verticales, el videojuego, la diversidad en la escritura audiovisual o la situación laboral y asociativa de los guionistas en España.

Entre los nombres destacados de esta edición figuran Elvira Lindo, Eduard Solà, Eva Libertad, Inés París, Paul Laverty, Rober Bodegas y Alberto Casado (Pantomima Full), Helena Medina, Irene Rodríguez, Rocío Sepúlveda, Mercè Sarrias, Sergio Campo, Josué Monchán, Rafa Ferrero, Irène Iborra o Virginia Yagüe y Curro Royo, entre muchos otros.

El encuentro combinará entrevistas, mesas redondas, charlas TED y grabaciones en directo de podcasts especializados, además de espacios destinados al networking profesional y al intercambio de experiencias entre autores, estudiantes y profesionales del sector audiovisual.

También se contará con ponentes destacados del panorama internacional, como Paul Laverty en diálogo online con Alicia Luna y una masterclass internacional de cierre, todavía pendiente de confirmación, que pondrá el broche final a esta edición con la colaboración de Serielizados.

La programación incluye además la participación de entidades y asociaciones clave del sector como DAMA, ALMA, FAGA, SGAE, ICAA o el Observatorio de la Diversidad, consolidando el Encuentro de Guionistas como un espacio plural y abierto para pensar el presente y el futuro de la escritura audiovisual en español.

De este modo, dicen desde la organización, durante tres días, Logroño será mucho más que la sede de un encuentro profesional: será el lugar donde el oficio de escribir se piensa, se discute y se comparte.

El IX Encuentro de Guionistas está organizado por la Asociación Encuentro de Guionistas creada por FAGA y ALMA y el Ayuntamiento de Logroño. Cuenta con el apoyo de la entidad de gestión de derechos de autor DAMA, la Fundación SGAE, el Ministerio de Cultura a través del ICAA y en esta edición la colaboración del Gobierno de La Rioja a través del Instituto de Estudios Riojanos, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, la Universidad de La Rioja, Bodegas Vivanco, la editorial Pepitas de Calabaza y Bodegas Franco Españolas.

SORTEO DE INVITACIONES

Respecto a la jornada inaugural, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un proceso participativo a través del cual sortear 100 invitaciones dobles para asistir a la apertura institucional y a la mesa redonda.

Para participar en el proceso las personas interesadas podrán recoger en el Servicio 010 del propio Ayuntamiento unos formularios que deberán cumplimentar e introducir en una urna.

También existe la posibilidad de tomar parte en el sorteo remitiendo un correo electrónico a 010@logrono.es indicando en él nombre, apellidos, DNI, teléfono y mail de la persona participante.

Se sortearán 100 invitaciones dobles y cada ciudadano sólo podrá depositar un único boletín de participación.

El plazo para entregar las papeletas o remitir el correo electrónico se inicia hoy, 18 de mayo, y finaliza este viernes, 22 de mayo. En el caso de los correos electrónicos, la fecha límite para remitirlos será también el viernes 22 a las 19 horas.

El sorteo será público y se realizará el día 25 de mayo a las 12 horas en el salón de usos múltiples del Ayuntamiento de Logroño, siempre y cuando el número de solicitudes sea mayor que el número de invitaciones a entregar.

Los ganadores se publicarán en la página web del consistorio. Los ganadores podrán recoger las invitaciones, en el punto de información del Ayuntamiento de Logroño (010) los días 26 y 27 de mayo. El horario del Servicio 010 es de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas.