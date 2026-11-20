LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación Gylda y la Coordinadora Feminista de La Rioja, en la que está integrada, han condenado y denunciado la agresión lesbófoba sufrida por tres mujeres el pasado 10 de noviembre en el Parque del Ebro de Logroño.

En la rueda de prensa de presentación de la Coordinadora Feminista de La Rioja, Rocío Giraudo, de Gylda, ha trasladado todo el apoyo y solidaridad a estas mujeres: "No están solas", ha dicho.

"Les ofrecemos nuestro acompañamiento y ponemos a su disposición los recursos de atención social, psicológica y jurídica del Centro LGTBIQ+ de La Rioja", ha indicado.

Se trata, ha afirmado, de una "expresión de odio y discriminación que no podemos normalizar". Por eso, ha pedido que los hechos se investiguen y que las instituciones y la justicia "actúen con firmeza para proteger a las víctimas y combatir la violencia".

"Queremos recordar que la lucha contra el patriarcado y las violencias machistas también debe ser una lucha contra todas las formas de discriminación que nacen de ese mismo sistema", ha clamado.

Ha pedido no olvidar las violencias que sufren las personas lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales y el conjunto de las personas LTGTBIQ+.