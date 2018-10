Al Halda defiende que los hospitales de la Rioja sean considerados Promotores de Lactancia

Publicado 02/08/2018 10:08:16 CET

Los hospitales IHAN promocionan la lactancia desde el nacimiento. En España ya hay 18 acreditados y 93 en fase de conseguirlo

LOGROÑO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto y que, en esta ocasión, lleva el lema 'Lactancia Materna, pilar de vida', la Asociación de Apoyo a la Lactancia de La Rioja (Al Halda) aboga por acreditar a los hospitales de La Rioja como Promotores de Lactancia.

Tal y como ha informado en un comunicado, de la mano de WABA (Alianza Mundial pro Lactancia Materna), que trabaja junto a la OMS y UNICEF, se ha decidido que, este año, el lema de la Semana Mundial de la Lactancia destaque que significa salud para toda la vida.

"La lactancia materna es uno de los medios más eficaces y menos costosos para asegurar que las madres y sus bebés alcancen el nivel de salud más alto alcanzable", ha defendido.

Así, ha dicho, entre sus beneficios se encuentra que tiene todas las vitaminas, las grasas y las proteínas que necesita el bebé en cantidad exacta; es la vacuna para todas las enfermedades infectocontagiosas; está a la temperatura justa y no se echa a perder.

Ha añadido que la lactancia materna es una fuente de salud presente y futura. Y que a mayor duración, además, mayor es su beneficio potencial. Pero para ello es importante que se establezca desde el inicio.

"En Al Halda valoramos el hecho de que las madres abandonen el hospital con unas pautas ya establecidas, como una correcta posición y agarre, que harán una lactancia con menos problemas y, por tanto, más exitosa y duradera", han indicado.

Tal y como ha explicado esta asociación, las causas del abandono son varias, la más común es la falta de información y de confianza en la madre, que se ve tremendamente presionada por los 'opinólogos' que le dicen cosas como que el bebé se queda con hambre, necesita la ayuda del biberón o su leche no vale.

Considera que estos mitos deben ser atajados por el personal sanitario desde el principio, siguiendo las recomendaciones tanto de la OMS como de la Asociación Española de Pediatría.

Ya en el año 2017, recuerda, el Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría apuntaba que parece claro que son necesarias medidas para aumentar las tasas de inicio y duración de la lactancia materna, y que estas estrategias de apoyo deben ser multidisciplinares implicando a todos los componentes del sistema sanitario.

En su estudio, añade, la AEP también destacaba que el inicio en la primera hora de vida del bebé tiene mucha importancia ya que está bien establecido que iniciar precozmente la alimentación al pecho ayuda a establecer la lactancia materna exclusiva y se relaciona con una mayor duración de la misma.

La AEP, ha indicado Al Halda, sumaba a esto que, también, hay estudios recientes que demuestran que esta práctica conduce a la colonización intestinal del recién nacido por miles de bacterias beneficiosas procedentes de la madre que ayudarán a programar en el niño un ambiente microbiológico intestinal saludable de por vida y le ayudará a luchar contra las enfermedades, a digerir mejor el alimento y a regular su sistema inmunológico.

Concluía que existe evidencia de que los componentes de la lactancia materna en los primeros días de vida pueden influir en la forma que determinados genes se expresan, con efectos que pueden durar de por vida, por ejemplo, contrarrestando la predisposición genética a la obesidad o a otras enfermedades crónicas.

La OMS, la Academia Americana de Pediatría y el Comité de Lactancia de la Asociación Española de Pediatría aconsejan la lactancia materna en exclusiva durante los primeros seis meses de la vida y continuar hasta los dos años o más, junto con las comidas complementarias, ha continuado la asociación.

Por eso, ha creído importante que la mamá reciba el apoyo y la información adecuada para poder dar el pecho a su bebé si lo desea cuanto antes después del parto. De esta forma, se estimula el reflejo de succión del recién nacido, que se mantiene despierto para establecer una lactancia adecuada.

Hospitales que fomentan la lactancia

UNICEF, consciente de la importancia que las maternidades tienen en el inicio y la promoción de la lactancia, lanzó en el año 1992 la 'Iniciativa Hospital Amigo de los Niños', que en el 2009 pasó a llamarse 'Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia' (IHAN).

Los hospitales IHAN promocionan la lactancia desde el nacimiento. En España ya hay dieciocho acreditados y otros más a punto de conseguirlo (el número de hospitales acreditados o en alguna fase alcanza los 111).

Se trata de certificar que se siguen una serie de pasos como que la madre recibe información y ayuda del personal sanitario que, por tanto, debe estar formado; ayudar a las madres a iniciar la lactancia tras el parto; no dar otro alimento que no sea leche materna a no ser que esté médicamente indicado o no dar chupetes, entre otros.

AL HALDA

Al Halda es el Grupo de Apoyo a la Lactancia de La Rioja. Constituye una red protectora que recupera el concepto de la tribu por el que las madres aprendían junto a otras.

Su pilar fundamental son los encuentros que, durante el curso lectivo, se desarrollan en los centros de salud y que, ahora, se han ampliado recuperando los encuentros de verano gracias al balón de oxígeno de las once nuevas asesoras que se han formado este invierno. El próximo es el miércoles 8 de agosto, en La Chimenea del Parque del Ebro.

"Nuestro trabajo se complementa con la labor de los profesionales sanitarios y, por eso, creemos interesante que los hospitales de La Rioja se sumen a la red de centros IHAN. Además de aumentar las tasas de lactancia la experiencia será más satisfactoria para las madres, y estarán fuertes ante los opiniones mal formadas", ha concluido esta entidad.