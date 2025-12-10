Hallazgo histórico en Alfaro: el Archivo Diocesano recupera un fragmento de la torá del siglo XIV oculto en un libro - DIÓCESIS

LOGROÑO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, en su labor de custodia del patrimonio sacro y cultural de nuestra tierra, anuncia "con profunda satisfacción" el hallazgo de un documento de valor excepcional: un fragmento de una Torá hebrea, datado entre los siglos XIV y XV.

Este descubrimiento ha tenido lugar en el marco del ambicioso proyecto de digitalización de los archivos parroquiales de Alfaro, sacando a la luz un testimonio conmovedor de la fe y la historia que comparten nuestras raíces bíblicas.

EL DESCUBRIMIENTO

El descubrimiento se produjo el pasado 19 de septiembre, a primera hora de la mañana, en las dependencias del Archivo Diocesano en Logroño. Durante las labores de revisión y catalogación, el archivero diocesano Bruno Martínez Partidas examinaba las fotografías del Libro de Cuentas de la Colegiata de San Miguel de Alfaro (1506-1547).

Gracias a su experta atención al detalle, advirtió algo inusual: bajo el papel blanco que reforzaba la parte interna de la encuadernación -tipo 'sobre'-, asomaban caracteres hebreos.

Consciente de la trascendencia del hallazgo, dio aviso inmediato al director del Archivo, Jesús Merino Morga, activándose al instante el protocolo de conservación. Se contactó con la empresa especializada Códice Rioja para garantizar una separación segura del pergamino y asegurar su futura custodia independiente.

"LA PALABRA DE DIOS RECUPERADA: EL ÉXODO"

Tras el minucioso estudio y transcripción, realizado por el experto Manuel Hernández Sigüenza, se ha confirmado que el documento es un fragmento de un rollo de la Torá -equivalente al Pentateuco de nuestra Biblia cristiana-, el texto más sagrado del judaísmo leído en la sinagoga cada sábado.

El contenido espiritual del fragmento es de una gran fuerza simbólica: recoge el pasaje del Éxodo 4,18 - 7,17. En estos versículos se narra el momento crucial en el que Dios envía a Moisés a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y se describe la primera plaga ante la negativa del faraón.

CARACTERÍSTICA Y ORIGEN DEL MANUSCRITO

El pergamino, elaborado en piel de ternero y con unas dimensiones de 620 mm de alto por 395 mm de ancho, presenta una escritura en hebreo cuadrado, sin vocales y dispuesta en columnas, tal y como dicta la tradición ritual. La caligrafía, obra de un sofer (escriba ritual especializado), incluye la decoración con tagin -pequeños trazos que coronan las letras sagradas-, lo que denota que este manuscrito fue creado específicamente para el culto litúrgico y no para el estudio privado.

Los expertos sitúan su origen más plausible entre los años 1350 y 1450, procediendo probablemente de las importantes juderías de Calahorra o Tudela, dada su influencia social y económica sobre la aljama de Alfaro. Un hito para la historia de Alfaro y La Rioja Este descubrimiento constituye un verdadero hito para la investigación histórica riojana.

Se trata del primer fragmento de un libro sagrado hallado perteneciente a la sinagoga de Alfaro, cuya existencia estaba documentada en archivos, pero de la que hasta ahora no existían evidencias materiales directas de este calibre.

Es, de hecho, la segunda prueba escrita que certifica la presencia de dicha sinagoga en la localidad.

Fruto de la colaboración de los alfareños Este hallazgo no habría sido posible sin el esfuerzo comunitario. Desde el pasado mes de junio, el Archivo Diocesano impulsa la digitalización de los fondos de las parroquias de San Miguel y Santa María del Burgo.

La ingente cantidad de documentación ha contado con la colaboración entusiasta del párroco, Carlos Esteban Hernando, y de numerosos vecinos de Alfaro, cuya disposición y ayuda bajo la supervisión del Archivo han permitido digitalizar ya más de 1.500 ejemplares.

Hoy, la Diócesis celebra que "gracias a este trabajo conjunto de preservación, un texto que cantó la libertad del pueblo de Dios hace seis siglos vuelve a hablar a los riojanos de hoy".