El Gobierno de La Rioja ayuda con medios aéreos y terrestres en la extinción del incendio forestal de Orés (Aragón)

Bomberos trabajan en el incendio, a 16 de julio de 2026, en Cinco Villas, Zaragoza, Aragón (España).- Ramón Comet - Europa Press

LOGROÑO, 16 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisajes, ayuda con medios aéreos y terrestres este jueves en la extinción del incendio forestal de Orés, en la Comarca de las Cinco Villas de Aragón, que continúa activo y mantiene la situación operativa 2 'Nivel 2' del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales, PROCINFO.

El Ejecutivo ha respondido a la solicitud recibida por parte del 112 de Aragón y ha llevado hasta el lugar el helicóptero 'Mike Sierra', con una cuadrilla helitransportada. Además, desde la propia Dirección General de Medio Natural se ha desplazado un convoy compuesto por un técnico, un agente forestal, una unidad de bomberos forestales y un servicio de autobomba.

De momento, el fuego ha afectado ya a 4.500 hectáreas de campos de cultivo, matorral bajo y masa forestal, y cuatro municipios han sido evacuados.

"El incendio está en un momento crítico, complejo, ha sido una noche muy difícil, con vientos erráticos. Se ha avanzado mucho gracias al esfuerzo de todas las administraciones y de todos los equipos desplegados, pero queda muchísimo trabajo por delante", ha apuntado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, esta mañana.

Más de 400 efectivos trabajan en estos momentos sobre el terreno en el operativo de extinción del incendio de Orés, con medios del INFOAR del Gobierno de Aragón, MITECO, Unidad Militar de Emergencias, Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y recursos de Navarra, Castilla y León, La Rioja, Comunidad Valenciana y Cataluña. Se encuentran trabajando en total 60 medios, 14 de ellos aéreos.

Por parte del INFOAR, el Gobierno de Aragón mantiene desplegadas cuatro brigadas helitransportadas con sus helicópteros y un helicóptero de coordinación. Además, el MITECO aporta dos aviones anfibios FOCA, tres BRIF, Lubia, Prado de Esquiladores y Daroca, un avión ACO, un avión anfibio con base en Reus y un helicóptero bombardero con base en Plasencia del Monte. También se incorporan dos helicópteros ligeros de Navarra.

El dispositivo se completa con medios terrestres del INFOAR, la UME, Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y recursos de otras comunidades autónomas.