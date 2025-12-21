Un helicóptero de la Guardia Civil y efectivos del GREIM rescatan a dos senderistas tras una avalancha de nieve

LOGROÑO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil, por medio del helicóptero de este cuerpo 'Cuco', junto con el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) han rescatado a dos senderistas tras una avalancha de nieve en Valdezcaray, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 11:04 horas de hoy, los propios accidentados han hecho una llamada de emergencia al 112 informando de que habían sido arrastrados por una avalancha de nieve mientras practicaban senderismo con crampones en una zona de montaña.

En la misma han explicado que, como consecuencia del incidente, tenían múltiples golpes en distintas partes del cuerpo y que, probablemente, tenían alguna fractura.

Gracias al sistema de localización de llamadas AML, ha relatado el SOS Rioja, se les ha localizado "con rapidez" en la estación de Valdezcaray, concretamente en una zona conocida como 'La Olla'.

Se ha dado la circunstancia de que las lesiones sufridas en la caída, junto con la fuerte pendiente del terreno en el que se encontraban, hacían imposible su desplazamiento a pie hasta una zona llana con acceso para vehículos.

De este modo, ha sido el helicóptero de la Guardia Civil 'Cuco' junto con el GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña), quienes han llevado a cabo el rescate de los dos senderistas.

Posteriormente, ambos han sido atendidos en el lugar por los recursos sanitarios desplazados. Después, uno de ellos, varón de 58 años, ha sido evacuado en helicóptero al Hospital San Pedro junto con personal sanitario del Servicio Riojano de Salud a bordo de la aeronave.

El senderista con lesiones de menor gravedad se ha trasladado por sus propios medios a un Centro Sanitario para su valoración.

Desde SOS Rioja se ha agradecido la colaboración de los responsables de la Estación de Valdezcaray quienes, pese a encontrarse fuera de servicio en ese momento por estar las pistas cerradas, han acudido al lugar para facilitar el rescate.