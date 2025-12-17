Herida una joven de 17 años tras la colisión entre un turismo y una moto en el Camino Real de Villamediana

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo

LOGROÑO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 17 años ha resultado herida tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión entre un turismo y una moto en el Camino Real de Villamediana de Iregua (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 18,00 horas y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se movilizan recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al hospital Viamed Los Manzanos.