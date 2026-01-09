Herida una joven de 19 años tras sufrir un atropello en la calle Clavijo de Logroño

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo

LOGROÑO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 19 años ha resultado herida esta tarde tras sufrir un atropello en la calle Clavijo de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 15,30 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la joven herida ha sido trasladada al servicio de urgencias de la Clínica Los Manzanos.