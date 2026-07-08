Herida una joven de 23 años tras sufrir un atropello en la avenida Numancia de Calahorra

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 23 años ha resultado herida esta mañana tras sufrir un atropello en la avenida Numancia de Calahorra.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 07,35 horas de esta mañana y hasta el lugar de los hechos se han personado los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y se informa a Policía Local del propio municipio.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital de Calahorra.