Herida una mujer de 28 años tras la colisión de dos turismos en la rotonda de la calle Chile con la LO-20, en Logroño

LOGROÑO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 28 años ha resultado herida esta mañana tras la colisión de dos vehículos en la rotonda de la calle Chile con la LO-20, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 07,45 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de Policía Local y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital Viamed Los Manzanos.