Herida una mujer de 31 años tras sufrir un atropello en la calle Cantabria de Logroño

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LOGROÑO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 31 años ha resultado herida esta tarde tras sufrir un atropello en la calle Cantabria, número 17, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 15,35 horas de este domingo y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada en ambulancia al Hospital Viamed Los Manzanos.