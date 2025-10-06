Herida una mujer de 45 años tras sufrir una caída con un patinete eléctrico en la calle Vitoria de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 45 años ha resultado herida esta pasada madrugada tras sufrir una caída con un patinete eléctrico en la calle Vitoria de Logroño, número 30.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 02,45 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se alerta a Policía Local.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro.