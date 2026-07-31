Herida una mujer de 56 años tras sufrir un atropello en la confluencia de Carmen Medrano con Murrieta, en Logroño

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LOGROÑO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 56 años ha resultado herida esta mañana tras sufrir un atropello en la confluencia de las calles Carmen Medrano con Avenida Murrieta, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, Policía Local ha dado aviso del suceso sobre las 12,15 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Tras la actuación de los recursos sanitarios, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro.