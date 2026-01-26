Herida una mujer tras la colisión por alcance de dos vehículos en la calle Siete Infantes de Lara de Logroño

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo

LOGROÑO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida esta tarde tras la colisión por alcance de dos vehículos en la calle Siete Infantes de Lara de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 15,30 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias de la clínica Los Manzanos.