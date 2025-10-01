Herida una mujer tras sufrir un atropello en la calle Duques de Nájera de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida esta mañana tras sufrir un atropello en la calle Duques de Nájera, número 57, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 08,55 horas de este miércoles, 1 de octubre, y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro.