Herida una mujer tras sufrir una caída en el interior de un autobús urbano en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 35 años ha resultado herida esta mañana tras sufrir una caída en el interior de un autobús urbano en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular que viajaba en el mismo autobús ha dado aviso del suceso sobre las 09,30 horas de este martes.

Tras informar de los hechos, efectivos de Policía Local y los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud se han personado en la parada de autobús Daniel Trevijano, situada en la calle Gran Vía de Logroño.

Como consecuencia de la caída, la mujer ha sido atendida por los servicios sanitarios y, finalmente, trasladada en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.