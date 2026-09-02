Heridas dos personas tras sufrir un atropello por un coche que estaba aparcando en la calle San Millán de Logroño

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LOGROÑO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas resultaron heridas la pasada noche tras sufrir un atropello por un turismo que se encontraba aparcando en la calle San Millán de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares informaron del suceso sobre las 21,30 horas de ayer, martes, y hasta el lugar de los hechos se personaron efectivos de la Policía Local y se movilizaron a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Los dos heridos, una mujer y un hombre, fueron trasladados a la Clínica Los Manzanos.