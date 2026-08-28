Herido un ciclista de 15 años tras una caída en la LR-254, en Lardero

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 15 años ha resultado herido este mediodía tras sufrir una caída en la carretera LR-254, en el punto kilométrico 9, en término municipal de Lardero.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 14,00 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud y se informa a la Guardia Civil.

Finalmente, el joven herido ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño.