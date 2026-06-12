Herido un ciclista tras atropellar a un peatón en la Avenida de la Paz de Casalarreina

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 53 años ha resultado herido tras atropellar a un peatón en la Avenida de la Paz de Casalarreina (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 08,55 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se notifica a Guardia Civil.

Finalmente, el ciclista herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.