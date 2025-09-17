Herido un ciclista tras sufrir una colisión con un turismo en Duques de Nájera con Vara de Rey, en Logroño

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 73 años ha resultado herido tras la colisión entre un turismo y una bicicleta en el cruce de Duques de Nájera con Vara de Rey, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso se ha producido sobre las 10,00 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado miembros de la Policía Local y se movilizan recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el ciclista herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro.