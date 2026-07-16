Un herido tras la colisión de dos vehículos y posterior vuelco de uno de los turismos en la LR-136, en Tricio

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico tras la colisión de dos vehículos y posterior vuelco de uno de ellos en la LR-136, en Tricio (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 12,15 horas de este jueves y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y del mantenimiento de carreteras, Bomberos del CEIS y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente el herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.