Herido grave un motorista en una colisión frontolateral en la N-124, en Haro - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

A las 10,25 horas de hoy se ha registrado un siniestro vial en el punto kilométrico 39,000 de la carretera N-124, en el término municipal de Haro (La Rioja), consistente en una colisión frontolateral entre una motocicleta y una autocaravana de matrícula francesa.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta, un varón de 70 años y vecino de Córdoba, ha resultado herido de gravedad. El conductor de la autocaravana, de nacionalidad francesa, ha resultado ileso.

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, el motorista ha sido evacuado a un hospital de Vitoria, donde está siendo atendido por politraumatismos que afectan a distintas partes del cuerpo.

El conductor de la autocaravana ha sido investigado como presunto autor de un delito de lesiones por imprudencia grave.

Las diligencias han sido instruidas por el Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en La Rioja.