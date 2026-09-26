Herido un hombre de 35 años tras sufrir un atropello en la calle Luis de Ulloa de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 35 años resultó herido la pasada noche tras sufrir un atropello en la calle Luis de Ulloa, número 3, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares dieron aviso del suceso sobre las 22,00 horas de ayer, viernes, y hasta el lugar se personaron efectivos de la Policía Local y se movilizaron a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el herido fue trasladado en ambulancia al servicio de urgencias del hospital San Pedro.