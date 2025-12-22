Herido un hombre de 50 años tras la colisión de dos turismos en la rotonda de Avenida de Madrid con Lope de Vega

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo

LOGROÑO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años ha resultado herido tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión de dos vehículos en la rotonda de Avenida de Madrid con Lope de Vega, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, ha sido el propio conductor de un vehículo quien ha dado la voz de alarma sobre las 15,40 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado en ambulancia al Servicio de Urgencias de la Clínica Los Manzanos.