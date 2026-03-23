Herido un hombre de 50 años tras la colisión entre un turismo y una motocicleta en la Avenida de Madrid de Logroño

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años ha resultado herido esta tarde tras la colisión entre un turismo y una motocicleta en la Avenida de Madrid, número 146, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 15,30 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el conductor de la motocicleta ha sido trasladado al hospital San Pedro.