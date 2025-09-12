Herido un hombre de 51 años tras la colisión de dos turismos en la LR-134, en Calahorra

LOGROÑO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años ha resultado herido este mediodía tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión de dos turismos en la LR-134, kilómetro 14, en el término municipal de Calahorra.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 13,40 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado miembros de la Guardia Civil y se movilizan Bomberos de CEIS así como los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del Hospital de Calahorra.