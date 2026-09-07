Herido un hombre de 74 años tras sufrir un atropello en la calle Eliseo Pinedo con Avenida de la Solidaridad de Logroño

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LOGROÑO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 74 años ha resultado herido esta tarde tras sufrir un atropello en la intersección de las calles Eliseo Pinedo con Avenida de la Solidaridad, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 13,55 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local de Logroño y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado al Hospital Viamed Los Manzanos.

ATROPELLO POR FURGONETA

Apenas unos minutos antes, a las 13,12 horas, los servicios de SOS RIOJA 112 han recibido otro aviso por atropello en Avenida de la Paz, también de la capital riojana. En este caso el herido, un hombre de 54 años, ha sido trasladado al hospital San Pedro.