Herido un hombre de 84 años tras la colisión entre un camión y una furgoneta en la N-124, en Ollauri (La Rioja)

LOGROÑO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 84 años resultó herido ayer tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión entre un camión y una furgoneta en la N-124, punto kilométrico 39, en el término municipal de Ollauri (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares dieron aviso del suceso sobre las 18,30 horas de ayer, lunes, y hasta el lugar de los hechos se personaron efectivos de la Guardia Civil, mantenimiento de carreteras ACEINSA y se movilizan Bomberos del CEIS y recursos sanitarios de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el hombre herido fue trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.