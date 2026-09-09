Herido un hombre de 85 años tras sufrir un accidente y colisionar su turismo contra un edificio en Nájera

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 85 años ha resultado herido este mediodía tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía y posterior colisión de su turismo contra un edificio en la calle Río Oja con la calle Santo Domingo de Nájera (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 12,05 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local de Nájera y se movilizan Bomberos de CEIS Rioja, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro.