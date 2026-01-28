Herido un hombre tras la colisión de dos turismos en la N-232, en Calahorra

LOGROÑO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión de dos turismos en la carretera, N-232, punto kilométrico 363, del término municipal de Calahorra.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 09,00 horas de esta mañana y hasta el lugar se han personado efectivos de la Guardia Civil, bomberos de CEIS Rioja, recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud y mantenimiento de carreteras.

Tras ser atendido en el lugar, el herido ha sido evacuado en ambulancia al servicio de urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.

