Herido un motorista de 17 años tras la colisión con un turismo en la calle Pedregales de Logroño

Publicado: jueves, 20 noviembre 2025 13:35

LOGROÑO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 17 años ha resultado herido este mediodía tras sufrir un accidente por la colisión entre un turismo y una moto en la calle Pedregales, número 24, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 11,30 horas de este jueves y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el joven motorista ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro.

