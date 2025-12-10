Herido un motorista de 30 años tras sufrir una caída en la Gran Vía de Logroño

Archivo - Ambulancias a las puertas de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - CSIF - Archivo

LOGROÑO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años y vecino de Logroño ha resultado herido esta mañana tras sufrir una caída con su moto en la calle Gran Vía, número 29, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 08,30 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y se informa a Policía Local.

Tras ser atendido en el lugar, el motorista herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro.