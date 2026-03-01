Herido un motorista tras sufrir una caída en la confluencia de Avenida Colón con Lobete, en Logroño

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 31 años ha resultado herido este mediodía tras sufrir una caída en la rotonda situada en la confluencia de Avenida Colón con Lobete, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 13,25 horas de este domingo y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se alerta a Policía Local.

Finalmente el joven herido, de Camprovín, ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro.